Emisario ruso celebra llamamiento de Trump a cambiar al presidente de Ucrania

"El presidente Trump se suma a quienes creen que Ucrania necesita un liderazgo realmente centrado en la paz, y no en el belicismo de Zelenski", escribió en su cuenta de X, al señalar que "la diplomacia del diésel dejó al descubierto a Zelenski".

Trump aremetió este sábado contra su homólogo ucraniano por los ataques de Kiev contra las refinerías rusas pese a sus reiteradas peticiones de cesarlos y consideró que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Estas declaraciones de Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca se producen después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

"Le dijimos 'puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías', porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo", argumentó.

Trump afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que "comenzó debido a la incompetencia".

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"Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace", señaló Trump.

Zelenski ya criticó el viernes el acuerdo entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, y calificó el pacto de “injusto” e “impropio de un aliado”.

El acuerdo permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso, que pesan sobre Moscú desde el arranque de la guerra, en febrero de 2022.