Hamás celebra Nobel de la Paz como "paso importante" a la rendición de cuentas por Gaza

En un comunicado difundido la noche del viernes, el grupo destacó la trayectoria de Pillay en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, "particularmente en los territorios palestinos", así como su labor en la defensa de activistas del Congreso Nacional Africano durante el apartheid y su presidencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Hamás subrayó las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que presidió Pillay, que en un informe publicado en septiembre de 2025 determinó que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

Según el movimiento, esas conclusiones "ponen de relieve la gravedad" de lo que han sufrido los gazatíes y exigen una "acción internacional seria" para convertir los hechos documentados en procesos judiciales y en una "rendición de cuentas efectiva".

El grupo instó a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades legales y morales", procesar a los "criminales de guerra" ante tribunales internacionales y "poner fin a la política de impunidad".

El galardón a Pillay fue celebrado también por el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, que aseguró que "amplifica la voz de la verdad y de los oprimidos".

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Israel, en cambio, reaccionó con dureza a la noticia: la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusó al Comité Nobel de haber "perdido su brújula moral" al premiar a "una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío", mientras que el Ministerio de Exteriores aseguró que "Joseph Goebbels seguramente estará aplaudiendo desde el infierno".

Horas después del anuncio del Nobel, la Administración de Donald Trump impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), de la que Pillay fue jueza entre 2003 y 2008 y que en noviembre de 2024 emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Hamás calificó esas sanciones de "grave ataque a la justicia internacional".