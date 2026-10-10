Incautan en Costa Rica 52 kilos de cocaína oculta en un contenedor con destino a Bélgica

El Ministerio de Seguridad Pública indicó en un reporte enviado a la prensa que el uso del escáner y las labores de análisis y perfilamiento permitió detectar que un contenedor, que transportaba como carga legal fruta, arrojó inconsistencias.

"Los agentes de la Policía de Control de Drogas realizaron una inspección minuciosa y detectaron que en las tarimas utilizadas para cargar el producto, venían ocultos 199 envoltorios que dieron un peso aproximado a los 52 kilos con 735 gramos de cocaína", cita el informe.

El Gobierno de Costa Rica inició la 'Operación Soberanía' en julio de 2023, mediante la cual instaló escáneres y reforzó la presencia policial en la Terminal de Contenedores de Moín, con el fin de combatir la exportación de droga en cargas de productos lícitos.

Datos oficiales muestran que hasta la fecha han decomisado más de 23 toneladas de cocaína en las terminales portuarias del país.

En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades.