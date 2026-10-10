La Coalición liderada por Arabia Saudí anuncia "operación a gran escala" contra los hutíes

"Estamos llevando a cabo una operación a gran escala dirigida contra los elementos y las capacidades de la milicia terrorista hutí", dijo el portavoz de la 'Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en Yemen', el saudí Turki al Maliki, en un mensaje difundido a primera hora del sábado en su cuenta en X.

Explicó que las fuerzas de la coalición, a través de la aviación militar, "brindamos apoyo aéreo las 24 horas a las unidades de las fuerzas armadas yemeníes" en su ofensiva terrestre para recuperar las zonas controladas por los insurgentes desde que se alzaron en armas hace doce años.

Otro objetivo, según Al Maliki, es "desmantelar y destruir la red de misiles balísticos de la milicia terrorista hutí" tras los ataques con misiles balísticos y drones que los rebeldes yemeníes, respaldados por Irán, han lanzado contra las instalaciones energéticas y los aeropuertos saudíes en las últimas semanas.

La coalición había prometido horas antes una "respuesta firme" a los ataques hutíes después de que Arabia Saudí denunciara el viernes la muerte de al menos tres personas en un ataque con misiles contra el aeropuerto de Riad, en el que un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones del aeródromo quedaron dañados.

Al Maliki afirmó que tras ese ataque: "destruimos 136 objetivos militares en zonas controladas por la milicia terrorista hutí", sin precisar dónde, si bien los propios insurgentes denunciaron a última hora del viernes bombardeos en Saná y en el oeste del país.

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El portavoz saudí publicó, junto a su mensaje, varios vídeos en los que se puede ver numerosos ataques desde el aire contra supuestos almacenes de misiles y material militar en zonas montañosas, desérticas y costeras, así como contra vehículos militares e individuos.

Los vídeos se publican en nombre de las 'Fuerzas Conjuntas'. Al Maliki, no especificó si en esa "operación a gran escala" por aire en Yemen participan fuerzas aéreas de otros países o solo las saudíes.

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaron el pasado día 5 activar de inmediato el pacto de defensa conjunta, acordado en agosto en La Meca, para hacer efectiva la cláusula de asistencia de la alianza, según la cual una agresión a un socio es un ataque contra todos, y enviar con rapidez efectivos a suelo saudí ante la escalada contra los hutíes.

Fuentes de seguridad paquistaníes confirmaron a EFE el jueves que Islamabad ha enviado cientos de tropas a Arabia Saudí, y que preparan enviar más, si bien no precisaron cuántas han llegado ya ni dónde están basadas.

Un funcionario de seguridad paquistaní, que solicitó el anonimato, se negó, no obstante, a proporcionar información sobre cualquier despliegue de aviones paquistaníes en bases de Riad.

Por su parte, Turquía ha descartado el mismo jueves que su pacto defensivo con Riad e Islamabad vaya a suponer que soldados turcos sean enviados a combatir dentro de la ofensiva saudí en Yemen, si bien aseguró que apoyará a Arabia Saudí en casos de defensa.

Riad interviene en Yemen desde 2015 para restaurar la autoridad del Gobierno internacionalmente reconocido, después de que el año anterior los rebeldes chiíes hutíes se alzaran en armas y controlaran amplias regiones del centro, norte y el oeste del empobrecido país del sur de la península Arábiga, incluida Saná.

El Ejército gubernamental, con el apoyo de la coalición, lanzó el pasado día 5 una ofensiva militar bautizada "Amanecer de Yemen" para recuperar las provincias controladas por los rebeldes proiraníes, en la que consiguió reconquistar el estrecho de Bab al Mandeb y el puerto de Moca, en el mar Rojo.