La Policía detiene a 19 personas por las violentas protestas antiinmigración en Sudáfrica

"Quince sospechosos fueron detenidos el viernes por la noche tras las violentas protestas que sacudieron la ciudad de Durban y sus alrededores. Con esto, la cifra de detenidos asciende a 19, incluidos los cuatro arrestados el jueves por intento de homicidio y disparo de arma de fuego en la vía pública, señaló el SAPS en un comunicado.

Los sospechosos -precisó- enfrentarán cargos por "alteración del orden público y daños intencionados a la propiedad, sin descartar la posibilidad de que se añadan otros cargos".

"La mayoría de los detenidos son estudiantes. Mientras tanto, agentes de inteligencia y detectives continúan buscando a los responsables de la quema de vehículos y edificios. Los sospechosos comparecerán ante el tribunal próximamente", añadió la Policía.

Presuntos ataques contra extranjeros, el incendio de dos casas y el saqueo de tiendas ocurrieron este viernes en Durban en una segunda jornada de manifestaciones violentas contra la inmigración irregular con cientos de manifestantes que portaban palos y piedras, en un contexto marcado por la ola xenófoba de los últimos meses en el país.

La Policía tuvo que intervenir para dispersar a los manifestantes, empleando balas de goma y granadas aturdidoras.

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Asistentes a las marchas justificaron las acciones asegurando que en las viviendas incendiadas ciudadanos extranjeros realizaban actividades criminales.

Ante los disturbios, Thami Ntuli, jefe del Gobierno de la provincia de KwaZulu-Natal, donde está Durban, solicitó al Ejecutivo sudafricano el despliegue del Ejército, mientras se incrementa el despliegue policial.

Las protestas ocurrieron después de que tanto Durban como Soweto -antiguo gueto negro de Johannesburgo (norte)- fueran escenario este jueves de protestas antiinmigración que se tornaron violentas y dejaron 24 vehículos incendiados, según detalló el SAPS.

Johannesburgo fue objeto de nuevas protestas este viernes, cuando la Policía dispersó con balas de goma a unos 300 manifestantes congregados a las puertas del Tribunal Constitucional, donde se quemaron neumáticos y un vehículo fue también incendiado.

Los manifestantes se oponen a una decisión adoptada el pasado julio por el alto tribunal que elimina las barreras procesales para solicitar asilo, incluso para aquellas personas que entraron en el país de manera irregular, carecían de visados ​​de tránsito para asilo o no cumplieron con los plazos de presentación.

Aunque el Ministerio del Interior anunció este viernes la retirada de una directiva emitida el pasado 28 de septiembre para aplicar esa sentencia, los manifestantes sostienen que esa decisión no anula el fallo del Constitucional.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en los últimos años con decenas de muertos, especialmente en barrios vulnerables.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos.