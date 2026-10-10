Nueva Delhi corta internet móvil y cierra decenas de estaciones por la protesta juvenil

Los servicios de internet móvil permanecerán suspendidos hasta las 22.00 hora local en un radio de cuatro kilómetros alrededor del cruce de Janpath y Kartavya Path, una de las zonas más sensibles del centro de la capital, según una orden de las autoridades de Delhi.

La Delhi Metro Rail Corporation cerró desde la noche del viernes los accesos de 45 estaciones, aunque los intercambios continúan operativos en la mayoría de ellas. Las restricciones afectan especialmente a los corredores que permiten llegar al centro y a Jantar Mantar, lugar de la convocatoria.

La Policía había recomendado inicialmente restringir los accesos de hasta 57 estaciones para impedir grandes concentraciones en puntos considerados sensibles.

El dispositivo incluye además 37 puntos de bloqueo en el distrito de Nueva Delhi y 15 centros de detención repartidos por la capital para trasladar a manifestantes interceptados antes de alcanzar el lugar de la protesta.

La movilización, convocada para este sábado en Jantar Mantar, exige la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en medio de la polémica por la revisión de las listas de votantes.

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El CJP pidió esta mañana a sus seguidores mantener la protesta pacífica, no franquear barricadas ni entrar en zonas restringidas y evitar daños a la propiedad.

La capital mantiene además restricciones de tráfico en unas treinta áreas y controles reforzados en los accesos desde estados vecinos.

El Tribunal Supremo había pedido el viernes al Gobierno y a la Policía evitar restricciones generales al transporte y actuar de forma proporcional a la evolución de la protesta, después de que se anunciaran cierres de metro y cancelaciones ferroviarias.

El movimiento de las “Cucarachas” adquirió notoriedad nacional en julio por protestas juveniles que terminaron con la dimisión del entonces ministro de Educación.