Perú afirma que la "dimensión económica un tiene rol fundamental" en la relación con Chile

Durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, Espá remarcó que ese fortalecimiento de la relación debe hacerse "sobre la base de la cooperación, el entendimiento mutuo y la integración estratégica".

El canciller peruano destacó, en ese sentido, "la firme decisión" de los gobiernos de la presidente peruana, Keiko Fujimori, y del chileno, José Antonio Kast, de reimpulsar la relación bilateral mediante la celebración del Encuentro Presidencial y el V Gabinete Binacional entre ambos países.

Espá dijo, sin embargo, que el avance hacia una mayor integración entre ambos países "requiere de un sector privado activo y propositivo", por lo que el Estado debe "generar condiciones de confianza y promover marcos favorables para la actividad económica".

El jefe de la diplomacia peruana enfatizó, además, que las inversiones estratégicas en infraestructura logística y portuaria, desarrollo tecnológico, minerales críticos y energías limpias resultan "fundamentales" para la inserción de ambos países en las cadenas internacionales de valor.

"Debemos aprovechar este capital con una visión soberana, estratégica y acorde a los intereses nacionales de cada país", sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al concluir, Espá destacó el papel del Consejo Empresarial Chileno-Peruano como "un espacio privilegiado de diálogo y confianza mutua", que permite orientar iniciativas conjuntas "a favor de un mayor bienestar y oportunidades para los ciudadanos de ambas naciones".