Rusia derriba 560 drones sobre 17 regiones y los mares Negro y Azov

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 560 drones ucranianos", señaló el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram.

Entre las regiones más afectadas estuvo la sureña Rostov, donde los drones alcanzaron una terminal petrolera de la refinería Novoshájtinskaya y un puente ferroviario.

El ataque contra la instalación petrolera rusa tiene lugar apenas horas después de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, acordaran en una conversación telefónica que la parte rusa suministrará petróleo y derivados a los mercados estadounidense y mundial, para bajar los precios al diésel en el mercado internacional.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó por su parte el derribo de 25 drones ucranianos durante la pasada noche en las inmediaciones de la capital rusa, sin que se reportaran incidentes.

En la mañana del sábado los principales aeropuertos de Moscú -Vnúkovo, Domdédovo, Zhukovski y Sheremétievo- detuvieron las operaciones por motivos de seguridad, después de que la víspera el avión de Putin, que regresaba de las cumbres celebradas este viernes en Turkmenistán, tuviese dificultades para aterrizar por peligro de drones, según constataron varios medios rusos en base a análisis de datos del servicio Flightradar24.