Simón gana fuerza y se convierte en huracán categoría 3 en su avance al oeste de México

Simón presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el norte a once kilómetros por hora, de acuerdo con el SMN.

A las 21:00 horas (3:00 horas GMT) el centro del ciclón se localizó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, estado de Colima, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno evolucionó el jueves de tormenta tropical a huracán, tras registrar vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y esta mañana había alcanzado la categoría 2, con vientos de 165 kilómetros por hora.

El SMN avisó que el ciclón seguirá fortaleciéndose en los próximos días y podría alcanzar la categoría 4 antes de ingresar a tierra, entre Jalisco y Colima.

Los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima se mantienen en alerta por los efectos del huracán, el tercero que amenaza al occidente del país desde finales de septiembre.

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Los pronósticos meteorológicos estiman que Simón alcance la categoría 4 el sábado, pero las autoridades no descartan una intensificación rápida del ciclón.

La Marina mexicana mantiene además el cierre a embarcaciones mayores y menores en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, así como la suspensión de navegación para embarcaciones menores en zonas del litoral Pacífico como Acapulco y Puerto Marqués, en Guerrero.

En las últimas semanas, la región ha enfrentado los efectos de Polo y Rachel, dos huracanes que alcanzaron las categorías 5 y 3, respectivamente.

Rachel continúa como tormenta tropical, lejos de costas mexicanas, después de provocar efectos en Guerrero y zonas del Pacífico sur.

Polo permaneció más de 48 horas no consecutivas como huracán de categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.