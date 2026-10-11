Alertan sobre la contaminación por minería ilegal en provincia oriental de Cuba

La actividad de minería informal se ha convertido en un problema de salud pública de magnitudes que comienzan a ser preocupantes, con específica incidencia en habitantes del municipio Jobabo y las comunidades de La Guásima, según explicó el especialista en Toxicología Alejandro Mestre Barroso a la publicación.

"El principal órgano diana es el sistema nervioso central", advierte el especialista y señala que la contaminación por mercurio puede provocar desde complicaciones neurodegenerativas hasta afectaciones cardiovasculares y renales, con secuelas a corto, mediano y largo plazo.

El artículo refiere que en la minería ilegal de oro que se practica en la región, los trabajadores utilizan una técnica conocida como 'asobe' (mercurio elemental) para amalgamar el oro.

Explica que se trata de un proceso rudimentario que consiste en lavar la tierra, se añade mercurio para atrapar las moléculas de oro y al aplicar calor a la amalgama, el metal pesado (mercurio) se evapora, dejando las pepitas de oro.

Pero apunta que esa evaporación transforma el mercurio elemental en inorgánico, "altamente tóxico", y cuando este se desprende durante el lavado de la tierra, cae en lagunas y ríos, donde los microorganismos "lo degradan y lo convierten en una sustancia aún más letal".

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Mestre Barroso indicó que las consecuencias "son alarmantes" y apuntó a la localidad de Jobabo, donde se ha reportado los mayores índices de pacientes de nefrología y psiquiátricos.

"Estamos recibiendo a jóvenes, de 25 a 30 años, con insuficiencia renal aguda por complicaciones del mercurio", afirmó el toxicólogo, y observó que desde 2024 han atendido a más de 25 pacientes, cifra que de acuerdo con las estadísticas nacionales, "las triplica".

Asimismo, afirmó que "es un problema de salud pública que requiere una respuesta inmediata y coordinada" y alertó que la actividad de minería ilegal "no solo abarca a la población local, sino que vienen personas de otros municipios" de la provincia oriental.