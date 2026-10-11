Corea del Norte lanza un misil aparentemente balístico, según Seúl y Tokio

"Corea del Norte ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico", afirmó el Ministerio de Defensa nipón en un comunicado a las 9:45 hora local (00:45 GMT). La cartera añadió minutos después que se estima que el posible misil ya había caído, sin añadir más detalles.

Por su parte, el Ejército de Corea del Sur señaló en un comunicado haber detectado un lanzamiento, según un comunicado recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El último lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte fue el pasado 3 de octubre, cuando el hermético país disparó un proyectil hacia el mar de Japón, que cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva del archipiélago sin que se reportasen daños.

Seúl y Pionyang, técnicamente todavía en guerra, se han visto envueltos en una escalada de tensión a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.

Corea del Sur ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Seúl de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.