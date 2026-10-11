Detienen en Pakistán al jefe de Gobierno regional opositor tras declarar la emergencia

"El presidente provincial Junaid Akbar Khan y el jefe de Gobierno de KP, Muhammad Suhail Afridi, han sido detenidos", informó en X este domingo la delegación provincial de su partido, el opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

La detención de ambos altos dirigentes se produce después de que el Ejecutivo central tomara el control de la región para sofocar la marea de protestas de la oposición del PTI que exige la liberación del ex primer ministro Imran Khan, cuya militancia recorre el país hacia Islamabad.

Tras la medida nacional, el presidente del partido para la región, Shahid Khattak, pidió a los militantes cambiar la ruta y dirigirse de inmediato a Peshawar: "No esperen a ningún líder, diríjanse hacia Peshawar (...) La gran marcha y la protesta saldrán adelante".

En la conflictiva provincia de KP, fronteriza con Afganistán y marcada por la violencia de grupos insurgentes, la medida de control federal se ha aplicado en tres ocasiones a lo largo de la historia, en 1975 y en 1994.

Bajo la figura del mandato del gobernador, el Gobierno provincial electo de KP queda suspendido junto a su ministro jefe, Sohail Afridi, y su gabinete. El gobernador Faisal Kareem Kundi ha asumido la jefatura ejecutiva de la provincia.

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Según establece la Constitución paquistaní, el estado de emergencia y el mandato del gobernador pueden imponerse si la seguridad del país o de una parte de su territorio se ve amenazada por guerra, agresión externa o disturbios internos que el gobierno provincial no pueda controlar.