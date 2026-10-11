Incendios forestales se mantienen activos en al menos cuatro regiones de Perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que los incendios forestales en los distritos de Chaviña (Ayacucho), San Cristóbal (Moquegua) y Lampa (Puno) continúan activos y ocasionan daños a la cobertura natural, sin que se reporten afectaciones a la vida ni a la salud de la población.

En los primeros días del mes se reportaron seis fallecidos en Cusco y en la también surandina Puno, donde las altas temperaturas por el fenómeno climático El Niño y los vientos intensos han propagado el fuego en pastizales, bosques nativos y zonas de cultivo.

En las zonas afectadas, el personal de Serenazgo (guardia municipal), la Policía Nacional del Perú, las Plataformas de Defensa Civil y los comuneros realizan labores para extinguir el fuego, en tanto las autoridades locales vienen elaborando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Defensa Civil agregó que los incendios forestales en los distritos de Parobamba y Matacoto (Áncash) y Puyca (Arequipa) fueron extinguidos gracias a las labores realizadas por el personal de las municipalidades distritales y de los pobladores de la zona, así como a las condiciones meteorológicas favorables.

A su vez, el incendio forestal registrado el jueves en el sector Pampay, distrito y provincia de Sihuas (Áncash), se encuentra controlado y, hasta el momento, se reportan 25 hectáreas de cobertura natural destruidas.

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Además, de esas regiones afectadas, el ministerio de Defensa, a través del Ejército del Perú, informó que participa en las labores de control del incendio forestal en Ayacucho y coordina acciones de apoyo en Cusco.

En la surandina Cusco, el sector Defensa desplegó unidades aéreas para reforzar las tareas de control y extinción de los incendios forestales, en coordinación con las instituciones que atienden la emergencia, precisó la fuente oficial.

Como parte de esas acciones, el avión Beechcraft King Air 360C realizó previamente el reconocimiento aéreo del área afectada y el C-27J Spartan, del Grupo Aéreo N° 8 ubicado en Cusco, trasladó el sistema Guardián, que consta de piscinas con capacidad de 1.000 litros de agua para ser arrojados desde el aire.

Igualmente, los helicópteros MI-17 del Grupo Aéreo N° 3 emplearán el sistema helibalde para apoyar las descargas de agua, complementando el trabajo de los bomberos y de los equipos de respuesta en tierra.

El comandante general del Ala Aérea 3, Luis Cortijo, declaró al Canal N que con el uso del sistema Guardián las compañías terrestres pueden avanzar para proceder con la extinción del fuego y que este método se complementa con los helicópteros que también pueden transportar baldes de agua y lanzarlos desde altura.

Cortijo advirtió que este trabajo ya no se puede realizar en las horas de la tarde porque los vientos cambian de dirección y de velocidad y "vuelven a reavivar el fuego en algunas áreas".

Este domingo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, llegó también al Cusco para supervisar las acciones de mitigación de los incendios forestales en el distrito de Calca, en las comunidades de Accha Baja y Rayampata; en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, y dos en la provincia de La Convención, en los distritos de Inkahuasi y Maranura.