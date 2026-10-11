Irán acusa a Trump de recurrir al miedo por decir que puede destruir ciudades de EE.UU.

“Este es un ejemplo de manual de la política del miedo: aterrorizar a la gente con una amenaza imaginaria, presentar la destrucción de sus propias ciudades como un precio aceptable”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en su cuenta de X a última hora del sábado.

Según el diplomático, las declaraciones de Trump y su afirmación de que la destrucción de Los Ángeles y San Diego sería “un precio muy pequeño que pagar” buscan “desviar la atención del verdadero peligro” que es la “cúpula gobernante (de EE.UU.) que ha impuesto al mundo una guerra ilegal con consecuencias globales”.

Baqaei responde así a los comentarios de Trump durante un mitin celebrado el lunes en Nebraska, que provocaron críticas de políticos demócratas y republicanos de California.

"Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego", declaró el mandatario: "Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto», dijo el presidente estadounidense durante un mitin electoral.

Tras la polémica, Trump atribuyó el jueves a las “noticias falsas” la polémica y aclaró en su red Truth Social que se refería al aumento temporal del precio de la gasolina como un coste asumible para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

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En las últimas semanas, el presidente republicano ha pasado de amenazar con “aniquilar” a Irán durante su intervención ante Naciones Unidas a asegurar hace tres días que no lanzará nuevos ataques contra el país persa antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, al afirmar que mantiene contactos “productivos” con Teherán.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó el mismo jueves que su país responderá en unos días a la última propuesta de Washington para poner fin a la guerra y confirmó que los contactos entre ambas partes continúan a través de intermediarios.

Mientras tanto, ambos países mantienen su pulso por el estrecho de Ormuz, después de que las fuerzas estadounidenses atacaran anoche un buque comercial procedente de Irán en el golfo de Omán en el marco de su bloqueo naval, y de que la Guardia Revolucionaria anunciara el día anterior un ataque contra un buque que transportaba gas licuado y reiterara su control sobre esta ruta estratégica.