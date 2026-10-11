Israel deniega el visado a una periodista alemana por pedir imponer sanciones a Israel

En un comunicado, explica que la solicitud de visado de trabajo de la periodista fue rechazada este domingo por el Ministerio del Interior, a recomendación del Ministerio de la Diáspora.

"Bilanceri había solicitado una recomendación de la Oficina de Prensa del Gobierno para obtener un visado de trabajo en nombre del periódico alemán 'Die Tageszeitung' (Taz). Su solicitud de visado fue rechazada, impidiéndose así su nombramiento como corresponsal permanente del periódico en Israel", indica la nota.

Y añade que el rechazo se debe a que la periodista "se hace eco de sentimientos antiisraelíes" y "ha pedido públicamente desde el periódico la imposición de sanciones económicas y militares contra el Estado de Israel" en artículos de opinión publicados en ese diario.

Menciona dos artículos de septiembre y noviembre de 2025 en los que, según Israel, invitó a Estados Unidos, Alemania y Europa a imponer sanciones en vista de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos de Cisjordania, y por su ofensiva en la Franja de Gaza.

Por el momento, ni Taz ni la propia periodista han comentado la decisión de Israel.

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Este año, Israel ha informado de al menos otros tres casos de denegación de entrada de periodistas extranjeros al país, dos de ellos expulsados una vez habían llegado al país.

En enero, expulsó al italiano Alessandro Stefanelli cuando intentó entrar al país por tierra desde Jordania, tras haberle denegado el visado digital; en abril comunicó que le había denegado el visado a la española Queralt Castillo, y en junio expulsó a la periodista de Radio Francia Internacional (RFI) Alice Freussard a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv.