Lula critica la "intromisión" de la justicia electoral tras cierre de canal de whatsapp

El mandatario progresista criticó el cierre de este canal con más de tres millones de personas llamado "Ejército de Lula", que se dedicaba a impulsar contenido a favor de su reelección.

"No es posible que la justicia electoral no tenga la actitud civilizada y republicana de permitir que las elecciones ocurran sin interferencia", dijo en declaraciones a la prensa, antes de añadir que llevará el caso ante los tribunales.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, aceptó hoy los argumentos de la campaña del ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien solicitó el cierre del canal por supuestamente difundir noticias falsas sobre su candidatura.

En su decisión, Nunes Marques, nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato, determinó la suspensión del canal hasta después de la segunda vuelta de las elecciones el 25 de octubre.

Tras quedar segundo en la primera vuelta celebrada el domingo pasado, Lula ahora trata de reforzar su presencia en redes sociales para lograr una remontada frente al rival.

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Con todo, la campaña del líder progresista denunció ayer que Meta, la multinacional que controla Instagram y Facebook, ha limitado el alcance de sus publicaciones, supuestamente para favorecer a Bolsonaro.

Meta, según la propia campaña del mandatario, atribuyó los problemas a fallos técnicos que también han sufrido otros usuarios.