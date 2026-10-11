Melénchon promete el derecho a voto a los 16 años si gana las presidenciales francesas

"A los 16 años uno puede estar emancipado y cumplir con sus deberes como progenitor; a los 16 años se vota en las elecciones laborales; a los 16 años se puede ir a la cárcel (...) Así que a los 16 años se debe poder dar la opinión, no de forma secundaria, sino como todos los demás, como ciudadano", manifestó Mélenchon, en un multitudinario mitin celebrado en Clermont-Ferrand (centro de Francia).

Mélenchon, líder y fundador de la Francia Insumisa (LFI), ha sido acusado por miembros del Gobierno francés y por la derecha de instigar las protestas de los alumnos de instituto en Francia, que, en algunos casos, han desembocado en graves disturbios y denuncias mutuas de violencia entre manifestantes y policías.

El veterano político, que se presentará a sus 75 años a su cuarta elección presidencial, acusó a las fuerzas del orden de "golpear, dejar tuertos y mutilar" a los jóvenes movilizados.

El dirigente de LFI hacía así alusión a tres casos, el de un menor que perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula. Para evitar heridas de tal calibre, el Ministerio del Interior suspendió temporalmente el uso de granadas ensordecedoras contra los estudiantes.

Esta revuelta, iniciada a mediados de septiembre para exigir mejores condiciones de estudio, se ha saldado, de momento con más de 200 estudiantes de secundaria heridos, al igual que más de 800 policías y gendarmes.

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Además, según los últimos datos difundidos, casi 6.800 personas han pasado bajo custodia policial (el 86 % de ellas menores de edad). Entre ellas, 2.300 han sido procesadas (de las que 547 han pasado a disposición judicial).

Según los sondeos, Mélenchon -la figura de la izquierda con más apoyo en este momento- tiene porcentajes algo superiores al 15 % que podrían clasificarle para la segunda vuelta del 2 de mayo de 2027, probablemente ante la ultraderechista Marine Le Pen.