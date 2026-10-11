Milei expresa su deseo de que León XIV tenga una "pronta" recuperación

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido", publicó el mandatario argentino a través de la red social X.

Milei dijo que "toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación".

"Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan", añadió el jefe de Estado argentino.

Desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus, León XIV anunció este domingo que en los próximos días deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial".

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", reveló el pontífice, de 71 años, con tono sereno.

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó luego a la prensa que "el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana".

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje apostólico que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

"Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", dijo el papa a un grupo de fieles en la Plaza San Pedro en su mensaje de este domingo, justo un minuto antes de anunciar que será operado.

Según el itinerario del viaje apostólico confirmado en septiembre pasado por la San Sede, León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay el domingo 8 de noviembre, viajará a la ciudad de Córdoba el día 10 y cerrará su periplo en el país el 11 con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), para partir luego rumbo a Perú.