Sismo de magnitud 5,1 remece la costa sur de Perú, pero se descarta tsunami

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el terremoto en Arequipa se registró a las 8:43 hora local (13:43 GMT) con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, y a una profundidad de 47 kilómetros.
El sismo tuvo una intensidad de III a IV en el distrito de Quilca.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil informó que el sismo en Arequipa fue sentido entre leve y moderado por la población, y que no genera tsunami en el litoral peruano.
Este terremoto se registró horas después de otro sismo en Ica, reportado por el IGP a las 6:36 hora local (11:36 GMT), de magnitud 4,5 y con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca.
La profundidad del epicentro fue 16 kilómetros y la intensidad de II a III en San Juan de Marcona.
Estas regiones del sur del país son algunas de las más sísmicas en el territorio peruano por ubicarse frente a la placa oceánica de Nazca y, precisamente, Ica fue el epicentro del último terremoto devastador del año 2007, de magnitud 7,9, que provocó la muerte de 500 personas y millonarias pérdidas materiales.