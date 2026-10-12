Canciller chino viaja a Azerbaiyán, Croacia, Montenegro y Bulgaria del 14 al 20 de octubre

La gira del jefe de la diplomacia china comenzará en Azerbaiyán, donde Wang asistirá en calidad de representante especial del presidente Xi Jinping a la séptima cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA), que se celebrará el 15 de octubre en Bakú, la capital de ese país.

Posteriormente el ministro pasará por Croacia, Montenegro y Bulgaria, aunque Exteriores no ha difundido de momento su agenda durante esta gira por tres países con los que Pekín mantiene buenas relaciones y que considera una parte importante de sus relaciones con la Unión Europea -si bien Montenegro no forma parte del bloque-.

El viaje de Wang se produce, además, una semana después de que China y la UE celebraran en Pekín una ronda de diálogo comercial que se salgó con "entendimientos" en materia de vehículos híbridos, tierras raras y acceso al mercado, aunque para Bruselas estos resultados son el inicio de un proceso más amplio para corregir el desequilibrio económico con el gigante asiático.