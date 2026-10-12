China defiende que pacto de híbridos con UE garantiza espacio y crecimiento a sus empresas

El Ministerio chino de Comercio respondió así a una pregunta sobre informaciones de algunos medios acerca de los detalles cuantitativos del acuerdo, después de que Bloomberg informara de que Bruselas limitará la importación de híbridos chinos a 350.000 unidades anuales.

La cartera aseguró que ambas partes mantuvieron "consultas intensas" sobre híbridos y vehículos eléctricos dentro del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión, y que el resultado permitió "evitar una escalada" de las fricciones comerciales.

Sobre los híbridos, Comercio señaló tres principios básicos: respeto a los hechos, no discriminación y cumplimiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Según Pekín, las importaciones comunitarias de híbridos chinos pasaron de 107.000 unidades en 2024 a 302.000 en 2025, y el acuerdo toma como base este último año para fijar un arreglo "al alza" que preserve las perspectivas de las compañías chinas.

El Ministerio subrayó que ninguna medida deberá dirigirse específicamente contra los productos chinos ni tratar de forma "discriminatoria" a sus empresas, y aseguró que la cuota obtenida por China "no será inferior" a la de ningún otro origen exportador.

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También advirtió de que Pekín se reserva todos sus derechos dentro del marco de la OMC, incluido recurrir a mecanismos de solución de diferencias o reclamar compensaciones comerciales.

Bloomberg informó este lunes de que la UE prevé limitar las importaciones de híbridos chinos a 350.000 unidades el primer año, con entrada en vigor posible el 1 de diciembre y un incremento anual del 6 % a partir del segundo ejercicio.

El plan, según ese medio, estaría vigente durante cuatro años y afectaría a todos los híbridos importados, no solo a los chinos, para ajustarse al principio de no discriminación de la OMC.

El viernes, tras reunirse en Pekín con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y con el viceprimer ministro He Lifeng, Sefcovic afirmó que el entendimiento sobre híbridos abre la posibilidad de reducir las exportaciones chinas de estos vehículos a la UE "en más de la mitad", aunque precisó que el cálculo se refiere a un escenario sin cambios y a un periodo de cuatro años.

Según el comisario, el acuerdo permitiría evitar la entrada en la UE de "varios millones" de automóviles chinos en ese plazo, una cifra que consideró "significativa" para una industria europea del automóvil bajo presión.

Sefcovic no detalló entonces el mecanismo concreto, al explicar que antes debía presentar sus parámetros a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los Estados miembros y a los líderes europeos, que lo examinarán este mes en el Consejo Europeo.