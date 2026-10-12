El Kospi surcoreano cae un 2,36 % a la media sesión por caída de tecnológicas

Aproximadamente dos horas y media después del inicio de las negociaciones, el indicador bajaba 147,53 puntos, hasta los 6.478,61 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, bajaba por su parte un 3,32 %, o 29,64 puntos, hasta las 862,63 unidades.

El parqué surcoreano se vio arrastrado a la baja debido a la preocupación continuada por los elevados precios del petróleo, y a la tensión en Oriente Medio, a pesar de que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó el domingo que Estados Unidos ha aceptado algunas de sus condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El valor de referencia local, el fabricante de chips Samsung Electronics, se dejaba un 2 %, mientras que su rival SK hynix retrocedía un 3,27 %. A su vez, la firma de inversión en tecnología SK Square se depreciaba un 4,29 %, y el gigante de internet Naver caía un 1,42 %.

Las pérdidas en el sector tecnológico contrastaron con el avance del holding de baterías LG Energy Solution, que se anotaba un ligero 0,13 %, aunque LG Electronics sufría un severo descenso del 5,84 %.

En el sector automotor el comportamiento fue mixto. Las acciones del fabricante Hyundai Motor perdían un 0,92 %, mientras que las de su filial Kia Motors avanzaban un 0,94 %. El sector biofarmacéutico lograba mantenerse en terreno positivo gracias a Celltrion, que sumaba un 1,28 %.

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En defensa, Hanwha Aerospace Co Ltd retrocedía un 2,47 %, Korea Aerospace Industries caía un 3,79 % y LIG Defense & Aerospace cedía un 2,60 %.

Las pérdidas fueron aún más agudas en el ámbito marítimo y energético, donde Hanwha Ocean se desplomaba un 6,11 %, HD Hyundai Heavy Industries un 3,91 %, y la firma industrial Doosan Enerbility registraba el mayor correctivo de la lista al hundirse un 6,28 %.