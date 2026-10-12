Entregan los Premios María Moors Cabot en Nueva York y reconocen la trayectoria de Ricardo Trotti

Entre los galardonados estuvieron el colombiano Daniel Coronell y la venezolana Luz Mely Reyes, mientras que Ricardo Trotti, exdirector ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), recibió una mención especial por su trayectoria en la defensa de la libertad de prensa y su lucha.

Los Premios Cabot, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, distinguen a periodistas y organizaciones periodísticas por la excelencia de su trayectoria y por una cobertura del hemisferio occidental que contribuya al entendimiento interamericano.

La edición 2026 también distinguió con la Medalla de Oro a la periodista argentina Leila Guerriero y a la estadounidense Kate Linthicum de Los Angeles Times, mientras que Jan Martínez Ahrens, director de El País de España, y David Brooks, histórico columnista de La Jornada, recibieron menciones especiales por sus contribuciones al periodismo en las Américas.

Mención especial para Ricardo Trotti

Entre los reconocimientos de este año, Ricardo Trotti, exdirector ejecutivo de la SIP, recibió una mención especial por su labor en favor de la libertad de prensa y, especialmente, por sus esfuerzos para denunciar los crímenes contra periodistas y exigir justicia para sus víctimas.

Al recibir la distinción, Trotti dedicó el reconocimiento a las familias de los periodistas asesinados y recordó que más de 500 profesionales de la prensa han perdido la vida en las Américas desde 1990.

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“Hemos llamado a muchas puertas junto a esas familias. Juntos, seguimos buscando justicia. La impunidad prevalece”, afirmó Trotti, quien advirtió que “la impunidad no es el final de un crimen. Es una invitación al siguiente”.

Trotti también agradeció a la SIP por sostener, incluso en momentos difíciles para la industria periodística, la convicción de que sin libertad de prensa la democracia no puede sobrevivir.

Daniel Coronell, amenazado de muerte

La ceremonia también distinguió al periodista colombiano Daniel Coronell, quien recibió el premio en nombre de los periodistas de investigación de Colombia y de quienes informan a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Coronell recordó las amenazas de muerte que lo obligaron a abandonar su país junto con su familia y denunció los riesgos que siguen enfrentando los periodistas colombianos, desde la violencia física y las campañas de desprestigio hasta la utilización de acciones judiciales para silenciar investigaciones periodísticas.

El periodista hizo un llamado a la prensa estadounidense para que no deje solos a sus colegas latinoamericanos y para que preste mayor atención a la situación de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Luz Mely Reyes: “Vengo de un país que vamos a reconstruir”

Por su parte, la periodista venezolana Luz Mely Reyes, cofundadora de Efecto Cocuyo, dedicó su reconocimiento a quienes han sostenido el periodismo independiente en Venezuela, dentro y fuera del país, pese a la censura, la persecución y el exilio.

“Vengo de un país que vamos a reconstruir”, expresó al comenzar su discurso, en el que convocó a la comunidad internacional a acompañar la recuperación democrática de Venezuela.

Reyes sostuvo que apoyar a la prensa que ha resistido no es solamente una obligación moral, sino también un deber democrático y estratégico. Recordó que el autoritarismo obligó a muchos periodistas a ocultar sus nombres y rostros para proteger sus vidas, y reivindicó la importancia de reconocer públicamente a quienes continuaron informando en condiciones adversas.