Georgieva (FMI) afirma que la inversión en IA mantiene el crecimiento global en el 3 %

"Puedes amar, odiar o temer a la IA, pero ya está aquí y hemos visto la primera ola de impactos", dijo la directora del FMI, asegurando que su integración en la vida diaria debe pasar por un control gubernamental que garantice "la seguridad frente a actores malintencionados" para que su "adopción pueda prosperar".

En este sentido, Georgieva recordó que, además de los principales impulsores de IA, donde destacan China, India y Estados Unidos, es importante identificar a los países que "han desarrollado la infraestructura necesaria para sostener estas cadenas, gran parte de las cuales se encuentra en Asia".

"La próxima ola de la inteligencia artificial será la adopción, una etapa en la que todos podrán participar", dijo la directora del FMI, aunque para ello, señaló, será necesario "trabajar duro para que sea una herramienta tan democrática como lo es el teléfono móvil".

Georgieva advirtió que, para que esto sea posible, deben cumplirse ciertas condiciones previas, como "garantizar el acceso a la electricidad y a la infraestructura digital, preparar a la población para la adopción de estas tecnologías y establecer mecanismos de protección gubernamentales frente a los actores maliciosos".

Las declaraciones de la economista búlgara tuvieron lugar durante la jornada de apertura de las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial, que este año se celebran en Bangkok del 12 al 18 de octubre, donde abordarán las implicaciones financieras de la guerra en Oriente Medio y su impacto en el comercio energético.

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Durante el coloquio, centrado en cómo la IA aplicada puede impulsar la productividad y crear empleo, la directora del FMI estuvo acompañada del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el de Singapur, Tharman Shanmugaratnam.

Banga destacó "el papel de las pequeñas empresas" de IA "en los mercados emergentes", "donde existe preocupación por el posible impacto en el empleo", algo que, según el empresario indio-estadounidense, debería reenfocarse para poner en valor las aportaciones positivas que esta tecnología puede tener en "centros escolares, sistemas de salud o sistemas agrícolas".

Este martes, el FMI presentará su informe de perspectivas económicas de cada país, que revelará el impacto que ha tenido esta tecnología en el crecimiento de algunas naciones.

Este año, los organizadores de la mayor cita financiera global destinarán 17 eventos para hablar sobre la IA, foros en los que líderes de la economía mundial dejarán ver sus puntos de vista sobre esta tecnología, en medio de descubrimientos sobre infiltraciones autónomas de agentes virtuales en el ámbito público y privado.