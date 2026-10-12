La precampaña electoral israelí, marcada por las redes, llamadas y polémicos vídeos de IA

Este martes, justo dos semanas antes de las elecciones, arranca oficialmente la campaña electoral en Israel, con espacios reservados a los partidos en prensa, televisión y radio. Sin embargo, la publicidad tradicional, incluidos los carteles y los mítines, ha perdido peso respecto a comicios anteriores.

"Aunque todavía pueden verse carteles electorales, su presencia es más visible entre los partidos de la oposición, pero el Likud (el partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu) ha centrado sus esfuerzos en el mundo virtual", explica a EFE Gayil Talshir, politóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Así, si bien la actividad política se ha ralentizado en las calles durante el último mes, coincidiendo con las festividades judías y el aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el entorno digital ha mantenido el pulso electoral, con contenidos dirigidos a desacreditar a adversarios, ridiculizar potenciales alianzas parlamentarias y movilizar a las bases.

Talshir sitúa esta evolución en una tendencia iniciada hace años, desde los mensajes SMS utilizados por Netanyahu para movilizar a sus votantes en 2015 hasta el protagonismo actual de los vídeos cortos en redes como Instagram, X o TikTok.

Pero la principal novedad de esta precampaña, apunta esta experta, es la expansión de la inteligencia artificial como herramienta estratégica y vehículo de ataques personales y provocadores que, en su opinión, traspasan los límites de la confrontación política hasta ahora habituales en el país.

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Uno de los episodios más polémicos fue un vídeo sintético difundido este julio por el propio Netanyahu, en el que su principal rival en las encuestas, Gadi Eisenkot, rechaza el abrazo de un joven con una camiseta adornada con las palabras "Unidad israelí" para aferrarse en su lugar al líder del partido árabe Raam, Mansur Abás.

Las imágenes generaron fuertes críticas por el parecido físico que el joven presentaba con el hijo de Eisenkot, fallecido en Gaza en 2023. Ante la controversia, el Likud negó que esa fuera la intención y publicó una versión modificada del anuncio, aunque sin eliminar la versión original de sus canales.

La formación de Eisenkot lanzó a su vez un juego de ordenador satírico gratuito llamado 'Sleepy Bibi' ('Bibi dormilón') en el que los jugadores deben ayudar a Netanyahu a esquivar las advertencias que, según afirman numerosos medios israelíes, recibió durante años sobre un posible ataque de Hamás, hasta echarse a dormir en una cama.

Poco después, Beny Gantz, dirigente del partido opositor Azul y Blanco, difundió un vídeo generado con IA para criticar la dependencia del mandatario de los partidos ultraortodoxos, mientras que la formación del ministro de Finanzas, el colono y ultraderechista Betsalel Smotrich, publicó imágenes fabricadas para atacar a varios integrantes del partido izquierdista de los Demócratas.

Talshir considera que estos contenidos buscan reforzar la división entre bloques, pero, si bien son usados por todos los partidos, "la oposición lo hace a modo de reacción" a un Netanyahu, afirma, "desesperado y obligado a recurrir a métodos cada vez más radicales para intentar mantenerse en el poder".

A finales de julio, la Comisión Electoral de Israel anunció la obligación de identificar los contenidos de campaña generados mediante IA. Sin embargo, investigadores han advertido que los procedimientos para retirar estas publicaciones pueden resultar lentos frente a la velocidad con la que se crean y difunden en internet.

La campaña también se ha trasladado directamente a los teléfonos de los electores mediante llamadas pregrabadas y mensajes, una presencia constante que no todos reciben de buen grado.

Yoram, programador de la localidad de Tsur Hadasa, entiende que los partidos recurran a estos canales, pero se queja de la frecuencia de las llamadas, que asegura recibir hasta 15 veces al día. "Nunca han sido tan agresivos", dice a EFE.

Ayalá, estudiante de cine de Tel Aviv que utiliza las redes para informarse sobre política, reconoce que la ubicuidad de estas publicaciones le generan malestar y agobio.

"Pero si no me asqueasen tanto sus mensajes morbosos constantes, quizás no me habría animado a inscribirme para votar en las primarias (de los Demócratas, partido opositor de izquierda)", explica a EFE.

Sin embargo, para Talia, programadora y también vecina de Tel Aviv, la sucesión de vídeos y llamadas tiene el efecto contrario al de movilizar el voto. Los ataques entre partidos y contra distintos colectivos solo aumentan su rechazo hacia la clase política.

"Que dialoguen, que es su trabajo, y dejen de meterse unos con otros y hacernos perder el tiempo", reclama.