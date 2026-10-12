Milei se reunirá en EE.UU. con Harold Hamm, fundador de la petrolera Continental Resources

Según informó la Presidencia argentina, Milei, que partirá el martes en la noche rumbo a Estados Unidos, prevé reunirse con Hamm a última hora de la tarde del miércoles.

Hamm ya se reunió con Milei en septiembre de 2025, cuando el mandatario lo recibió en la residencia presidencial de Olivos.

A finales de 2025, Continental Resorces desembarcó en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, al comprar a la petrolera argentina Pluspetrol el bloque Los Toldos II Oeste.

Su avance fue veloz: en mayo pasado Continental se asoció con la argentina Pan American Energy (PAE) para desarrollar cuatro áreas en Vaca Muerta.

El pasado 19 de agosto Continental redobló su apuesta al presentar ofertas en conjunto con la petrolera Phoenix -controlada por la suiza Mercuria- por seis de los quince bloques en Vaca Muerta que la provincia de Neuquén (suroeste) incluyó en un concurso internacional para darlos en concesión.

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Un día después, el 20 de agosto, Continental Resources y Mercuria anunciaron una alianza para consolidar su actividad en Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

El acuerdo, que prevé inversiones por 4.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, incluyó la adquisición por parte de Continental de un 50 % de Phoenix Resources.

Milei, que emprenderá este martes su quinto viaje a los Estados Unidos en lo que va de este año, se reunirá además el miércoles en Washington con el empresario argentino Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive, una empresa desarrolladora de videojuegos con sede en Los Ángeles.

Según informó el Gobierno argentino, el miércoles en la noche Milei participará en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá un reconocimiento al "liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana".

De acuerdo a la agenda oficial del viaje, el jueves Milei disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos sobre la economía argentina y recibirá el premio 'Campeón mundial de la libre empresa' en "reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica".

En la tarde del jueves, Milei participará en la embajada argentina en Washington en un encuentro centrado en la lucha contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés).

Milei emprenderá su regreso a Buenos Aires el jueves en la noche.