PPE, socialistas, liberales y verdes del PE rechazan la última propuesta de presupuesto UE

"Nos gustaría ser claros desde el principio: rechazamos la propuesta presenciada por la presidencia irlandesa (del Consejo de la UE), que no puede constituir una base para el consentimiento del Parlamento al siguiente MFP (Marco Financiero Plurianual)", afirman en un comunicado dos días después de que Dublín plantease unas nuevas cuentas con un recorte del 8 % (141.000 millones) con respecto a la propuesta original de la Comisión Europea.

A su juicio, el borrador irlandés reduce el tamaño del presupuesto "precisamente cuando se pide a Europa que haga más", al tiempo que señalan que "erosiona" la capacidad del bloque para "financiar nuevas prioridades europeas".

Los firmantes critican en concreto la reducción de la dotación del nuevo Fondo de Competitividad en un 13 %, del programa de investigación Horizonte Europea en un 10 %, del programa sobre seguridad, defensa, infraestructuras estratégicas y movilidad militar en un 14 %, del Mecanismo de Protección Civil en un 35 % o del programa de acción exterior Europa Global en un 16 %.

En este sentido, subrayan que un presupuesto reducido "no hará que los retos de Europa desaparezcan" y "sólo supondrá una mayor carga financiera" para los Estados miembros a nivel nacional, aunque ninguno de ellos pueda afrontar todos estos desafíos "por sí mismo".

"La elección ante nosotros no es entre una Europa barata y otra cara. Es entre una Europa que se tambalea de crisis en crisis y una Europa con los medios para dar forma a su propio futuro", advierten los líderes de la 'mayoría proeuropea' del Parlamento Europeo.

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El borrador presupuestario presentado por Irlanda el pasado sábado reduce en un 8 % la propuesta original de la Comisión Europea, hasta 1,62 billones de euros para el periodo comprendido entre 2028 y 2034, y concentra la mayoría de los recortes en nuevas prioridades como seguridad y defensa, competitividad o transición energética.

Esta última propuesta deja intactas las dotaciones previstas por Bruselas para la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión, que ya cuentan desde el proyecto original con recortes conjuntos de alrededor del 10 % en comparación con el presupuesto actual.

La nueva propuesta irlandesa será abordada mañana por los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete y, sobre todo, por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de este jueves y viernes.

Sin embargo, los países frugales -Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia- ya han rechazado las nuevas cuentas por considerar que los recortes son todavía insuficientes. Días antes de que Dublín desvelara su borrador, estos países habían reclamado reducir el presupuesto en "varios cientos de miles de millones de euros".

El objetivo de los VeintisIete es llegar a un acuerdo unánime sobre el próximo MFP antes de que acabe el año. Una vez suceda esto, tendrán que pactar el presupuesto definitivo con los eurodiputados.