Taiwán reanuda la tramitación de visados para marroquíes tras más de 2 meses de suspensión

Los interesados "podrán presentar sus solicitudes en las representaciones de Taiwán en el exterior, conforme a la normativa vigente", indicó la Cancillería taiwanesa en un breve comunicado.

El caso se remonta al pasado 23 de julio, cuando Marruecos dejó de expedir "sin previo aviso" la carta de confirmación de visado (VCL, por sus siglas en inglés) que necesitan los ciudadanos taiwaneses para viajar al país norteafricano, de acuerdo al comunicado.

En respuesta, y en aplicación del "principio de reciprocidad", el Gobierno isleño suspendió la recepción de solicitudes de visado de nacionales marroquíes el 30 de julio.

Rabat volvió a expedir estas cartas de confirmación a los viajeros taiwaneses el pasado 21 de septiembre, un gesto que Exteriores "valoró positivamente" y que ha propiciado el levantamiento de la medida recíproca.

El episodio coincide con la creciente campaña de presión diplomática de China para aislar internacionalmente a Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y que Pekín considera "parte inalienable" de su territorio.

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Taiwán conserva relaciones diplomáticas plenas con solo doce Estados: siete latinoamericanos y caribeños, tres del Pacífico, uno africano (Esuatini, la antigua Suazilandia) y uno europeo (la Santa Sede).