Una ciudad china fronteriza con Rusia pide prevención ante el posible caso de peste

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Hulunbuir, en la región septentrional de Mongolia Interior, explicó en un aviso difundido el fin de semana que la naturaleza del instituto ruso donde trabajaba la fallecida y la existencia de focos naturales de peste en aquella zona han suscitado "debates" por los posibles riesgos sanitarios.

Hulunbuir no registra casos humanos de peste desde 1927 y la vigilancia habitual tampoco ha detectado brotes entre roedores en los últimos años, según el centro.

No obstante, recordó que la ciudad constituye un "foco natural histórico" de la enfermedad y mantiene frecuentes intercambios transfronterizos con Rusia.

Por ello, pidió a quienes lleguen de zonas del Extremo Oriente ruso con focos de peste que vigilen su salud y, ante síntomas sospechosos, acudan al médico e informen de sus viajes.

También aconsejó evitar el contacto con roedores y marmotas muertos, no consumir animales silvestres y protegerse de las picaduras de pulgas.

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El aviso llega después de que Rusia diera por concluidas las medidas profilácticas adoptadas tras la muerte de Daria Shipílova, de 28 años, empleada de un instituto de investigación sobre la peste en Irkutsk.

Las autoridades rusas afirmaron que más de 5.500 análisis no detectaron patógenos peligrosos y negaron riesgos para la población.

La Organización Mundial de la Salud había advertido previamente de que carecía de información suficiente para evaluar exhaustivamente lo ocurrido.

China afirmó la pasada semana que mantiene "estrechos intercambios y cooperación" con Rusia en prevención y control de enfermedades infecciosas.