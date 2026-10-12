Una delegación rusa visita Corea del Norte para abordar la cooperación durante desastres

La delegación aterrizó en Pionyang el domingo, según KCNA, y fue recibida por el ministro de Prevención de Desastres norcoreano, Kim Chol-nam.

Según un comunicado del Ministerio ruso para la Defensa Civil, Emergencias y Desastres Naturales, durante la visita de dos días Kurenkov y su homólogo norcoreano "abordarán áreas prometedoras de cooperación en prevención y respuesta ante emergencias y acordarán un plan de actividades conjuntas hasta 2029".

La visita de esta delegación rusa sigue a otra similar en julio de 2025, precisó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, así como a la firma entre Moscú y Pionyang de un acuerdo sobre formación de especialistas y cooperación científica y técnica el pasado diciembre.

Corea del Norte y Rusia han fortalecido sus lazos en diversos ámbitos desde 2024, tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. A finales del pasado septiembre, las autoridades rusas revelaron haber invitado a visitar el país al líder norcoreano, Kim Jong-un.

En paralelo a este refuerzo de los vínculos bilaterales, Seúl estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar, a cambio de apoyo económico y transferencia de tecnología de defensa al país asiático.