Aena anuncia inversiones de 200 millones de dólares para el aeropuerto de Río de Janeiro

Un hotel, un centro de pruebas de la empresa china BYD y nuevas instalaciones logísticas e industriales son las iniciativas previstas para el aeropuerto de Galeão, tercer aeródromo en movimiento de pasajeros del país, según detalló el presidente de la Aena Brasil, Santiago Yus.

El plan contempla la creación de unos 3.300 empleos vinculados a los nuevos proyectos, que buscan ampliar las actividades de la infraestructura más allá del transporte de pasajeros.

En una rueda de prensa, Yus explicó que la idea es consolidar al aeropuerto internacional de Galeão como un centro de operaciones, mantenimiento y distribución de mercancías para Brasil y otros países de Sudamérica.

Sobre los proyectos, el presidente de Aena Brasil dijo que el hotel previsto tendrá inicialmente 232 habitaciones, con posibilidad de ampliar su capacidad hasta 496.

El proyecto tendrá una inversión inicial de 90 millones de reales (unos 16,7 millones de dólares).

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Otra iniciativa será impulsada por la automovilística BYD, que invertirá 300 millones de reales (60 millones de dólares) en la construcción de un centro de investigación y una pista de pruebas en un área de 180.000 metros cuadrados.

Por su parte, la aerolínea brasileña GOL construirá un hangar de mantenimiento en una superficie de 56.000 metros cuadrados, para la que invertirá 100 millones de reales (20 millones de dólares).

El plan para el aeropuerto internacional de Río incluye además un nuevo complejo logístico de 120.000 metros cuadrados, con una inversión de 430 millones de reales (86 millones de dólares).

Asimismo, se ampliarán las terminales de carga del aeropuerto, con una inversión adicional de 54 millones de reales (10,8 millones de dólares) para aumentar la superficie de las instalaciones de 22.000 a 40.000 metros cuadrados.

Aena se adjudicó la concesión del aeropuerto de Río hasta 2039 en una subasta pública celebrada en marzo en la que ofreció 2.900 millones de reales (unos 580 millones de dólares o 517 millones de euros) por la licencia, un monto un 211 % mayor que el mínimo exigido por el Gobierno.

La empresa española, que entró en Brasil en 2020, administra 18 aeropuertos en el país con un tráfico anual de 63 millones de pasajeros.