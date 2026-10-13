Alberta inicia la votación anticipada del referéndum sobre su futuro en Canadá

Unos 310 centros de votación anticipada abrieron hoy en toda la provincia y permanecerán operativos hasta el sábado, antes de la jornada de votación del referéndum, no vinculante, prevista para el lunes 19 de octubre.

Los electores deben responder a diez preguntas sobre inmigración, reformas constitucionales y la relación de Alberta con el resto de Canadá.

La décima y más controvertida plantea si Alberta debe seguir siendo una provincia canadiense o si el Ejecutivo provincial debe iniciar el proceso legal exigido por la Constitución canadiense para convocar un referéndum vinculante sobre la separación de Canadá.

El organismo público Elections Alberta espera una participación récord, de entre el 80 % y el 85 %, tras recibir algo más de 658.000 solicitudes de voto especial por correo, de las que más de 652.000 fueron aprobadas.

El último sondeo, realizado por la firma Léger y publicado el 8 de octubre, sitúa el apoyo a la permanencia en Canadá en el 70 %, frente al 22 % favorable a iniciar el proceso de separación, mientras que un 7 % se declara indeciso.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, intervino este lunes, durante el Día de Acción de Gracias de Canadá, con un mensaje dirigido a los habitantes de Alberta en el que defendió la unidad del país y advirtió de que una eventual ruptura abriría "un proceso largo e incierto".

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, ha reiterado que apoya la permanencia de la provincia en Canadá, aunque su Gobierno impulsa simultáneamente una agenda para aumentar la autonomía provincial frente a Ottawa.

El movimiento separatista de Alberta está alimentado, entre otros factores, por la percepción de que Ottawa limita el desarrollo de su industria petrolera mediante regulaciones ambientales, y que la provincia contribuye de forma desproporcionada a las finanzas federales sin recibir una influencia política equivalente.

Alberta es clave para la economía canadiense: en 2025 produjo cerca del 84 % del petróleo del país, uno de sus principales productos de exportación, lo que convierte una eventual separación en una cuestión de profundas consecuencias económicas para Canadá.

El movimiento separatista también ha generado polémica por sus contactos con Estados Unidos. Dirigentes del grupo Alberta Prosperity Project (APP) mantuvieron tres reuniones con funcionarios estadounidenses en Washington desde abril de 2025, según publicó el diario Financial Times en enero.

Más recientemente, una investigación publicada por el periódico canadiense The Globe and Mail el 3 de octubre reveló contactos entre separatistas de Alberta y estrategas del Partido Republicano estadounidense que participaron en la campaña electoral de Donald Trump de 2024.

Según el periódico, representantes de APP se reunieron en Calgary con consultores de Michigan para estudiar el uso de un programa de movilización electoral.

La investigación también recogió propuestas de facilitar a Estados Unidos acceso a recursos hídricos e ingresos petroleros de Alberta a cambio de apoyo a la independencia, afirmaciones que dirigentes separatistas han rechazado.