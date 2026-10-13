Ceuta atiende a 3.019 menores migrantes no acompañados en su sistema de protección

Otros 89 niños fueron también trasladados a territorio peninsular español para reunirse con algún familiar, agregó Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como parte del balance semanal del Ejecutivo sobre la gestión de esta crisis migratoria.

La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, también participó en la comparecencia y precisó, en respuesta a preguntas de los periodistas, que los 173 menores reubicados recalaron en prácticamente todas las comunidades autónomas españolas.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, aterrizaron hoy en el helipuerto de Ceuta para una visita histórica, la primera que realizan a esta ciudad española desde que reinan, para expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de más de 72.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

Los monarcas protagonizarán diversos actos durante la jornada e incluso pernoctarán allí, algo que nunca había ocurrido desde que España goza de democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Dentro de este balance sobre la atención de menores no acompañados a raíz del episodio migratorio, Saiz también informó de que se remitieron a Marruecos 35 expedientes de menores para su posible reagrupación familiar en su país de origen.

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Más allá de los menores de edad, Saiz precisó que esta semana se produjo "un punto de inflexión" con los desalojos de las playas ceutíes del Trampolín y El Guano, que se produjeron "con éxito y sin incidencias".

Las personas desalojadas volvieron en su gran mayoría a Marruecos o están ocupando las plazas temporales de atención humanitaria habilitadas por el Gobierno.

La portavoz del Gobierno español cifró, además, en 11.686 las personas que han regresado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto, 10.161 de forma voluntaria y 525 expulsadas.

En cuanto a los triajes, se pasó de "decenas" de ellos completados el 25 de agosto a 4.432 en la actualidad.

Actualmente hay 7.477 plazas en recursos temporales habilitados por el Estado y hasta el pasado domingo se entregaron un total de 244.612 kits de alimentación, mientras que entre el 4 de agosto y el 11 de octubre se han realizado 10.100 patrullas móviles, 6.700 diurnas y 3.400 nocturnas.