Detienen a 6 venezolanos en Perú como presuntos miembros de banda dedicada a extorsiones

Las detenciones se realizaron durante un operativo de la Policía Nacional desarrollado en el distrito limeño de Puente Piedra, situado en el norte de la capital peruana.

Los detenidos son parte de una banda criminal bautizada por la Policía peruana como 'Los remanentes del Tren de Aragua' y tienen entre 23 y 32 años.

Entre los arrestados figura Iam Gael León Díaz, de 28 años, identificado como el presunto cabecilla de la organización.

Durante la intervención, los agentes decomisaron una semifusil automático tipo mini Uzi, un fusil y una granada de guerra, además de tres cacerinas (cargadores) y 85 balas sin percutir de calibre 9 milímetros.

También se incautaron de seis teléfonos móviles, un automóvil, cuatro motocicletas y cuatro placas de rodaje, además de uniformes de construcción civil y prendas con distintivos de distintas empresas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los objetos hallados en los registros de los inmuebles allanados había también un cuaderno con apuntes de supuestos cobros de cupos a empresas de transporte, según la información policial reportada por el Ministerio del Interior.

El transporte urbano de pasajeros se ha vuelto uno de los principales objetivos de las bandas criminales que han proliferado en los suburbios de Lima, que exigen cupos de dinero a las empresas bajo amenazas de muerte, lo que ha llevado en los últimos dos años a decenas de asesinatos de conductores y atentados contra las unidades.