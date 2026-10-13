Directora del FMI elogia la disciplina fiscal de Argentina tras reunión con ministro

"Celebramos las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, sustentadas en la disciplina fiscal, en un contexto en el que muchos países enfrentan elevados déficits", expresó Georgieva en un mensaje en la red social X.

La directora gerente del Fondo se reunió este martes con Caputo y con el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili, en Bangkok, donde se celebran esta semana las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial.

Una misión técnica del FMI visitó Buenos Aires a finales de septiembre último para la tercera revisión del programa de facilidades extendidas firmado con Argentina en 2025.

Tras la reunión de este martes con Caputo, Georgieva dijo que los equipos del Fondo y de Argentina "trabajan en estrecha colaboración para finalizar las conversaciones de la tercera revisión".

Caputo también confirmó que ambas partes siguen adelante con el trabajo "para finalizar la tercera revisión", de cuya aprobación depende el giro de un nuevo desembolso del FMI a Argentina.

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"Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales", comentó el ministro de Economía argentino a través de X.

En abril de 2025, el Gobierno del presidente Javier Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

El ritmo de acumulación de reservas de Argentina ha mejorado tras las dos primeras revisiones.

Sin embargo, según algunos analistas locales, Argentina habría tenido problemas para cumplir con las metas fiscales para la tercera revisión.

Argentina se mantiene como el país que más dinero debe al FMI, con deudas que ascienden a unos 56.700 millones de dólares.

Según el informe de 'Perspectivas económicas mundiales' publicado este lunes por el FMI, el producto interior bruto (PIB) de Argentina crecerá este año un 2,1 %, desde una expansión del 4,5 % en 2025.

La nueva proyección para este año del FMI implica una revisión a la baja respecto al pronóstico de crecimiento del 3,5 % incluido en el informe de perspectivas publicado en abril pasado, que se mantuvo sin cambios en la actualización publicada en julio último.

La previsión de crecimiento también se ha revisado a la baja para 2027: ahora es del 3,5 %, medio punto porcentual por debajo de la proyección de abril y julio.