EE.UU. acusa a una red de trabajadores norcoreanos de generar ingresos para Pionyang

EE.UU. acusa a una red de trabajadores norcoreanos de generar ingresos para Pionyang

Washington, 13 oct (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes medidas coordinadas contra una red que presuntamente ayudaba a trabajadores informáticos norcoreanos a conseguir empleos remotos en más de setenta empresas estadounidenses para generar ingresos destinados a Corea del Norte.