El acuerdo de libre comercio EFTA-Mercosur podría ser sometido a referéndum en Suiza

Los promotores de la iniciativa, que incluye formaciones de izquierda como Los Verdes o el Partido Socialista, denunciaron en rueda de prensa las consecuencias negativas que en su opinión supone este acuerdo tanto para la agricultura suiza como para los derechos humanos y el medio ambiente.

Según argumentaron, ganaderos y viticultores suizos deben cumplir estrictos requisitos en la producción que no se aplican paralelamente en los países del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), donde se mantiene un amplio uso de pesticidas y antibióticos.

También subrayaron que el cultivo de soja a gran escala y la ganadería bovina en esos países provocan una amplia deforestación.

Para poder llevar el acuerdo a referéndum, los impulsores de la iniciativa deben recolectar 50.000 firmas en 100 días, es decir, antes del 21 de enero de 2027.

El acuerdo, firmado el pasado año por los dos bloques y que ya rige en Brasil desde el 1 de octubre, fue aprobado por el Parlamento suizo el pasado 16 de septiembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Cámara Baja, que inicialmente rechazó el acuerdo, finalmente le dio su respaldo gracias a que se incluyó una dotación de 517 millones de francos (unos 620 millones de dólares o 555 millones de euros al cambio actual) para compensar las pérdidas que este arreglo comercial puede causar entre los agricultores suizos.

Suiza exportó en 2024 a los cuatro países del Mercosur más de 4.800 millones de dólares (4.300 millones de euros) en mercancías, frente a importaciones por valor de 914 millones de dólares (816 millones de euros).