El Ejército yemení dice haber "neutralizado" a 1.200 hutíes en 2.200 ataques en 24 horas

El portavoz del Ejército, Majed al Nuzaili, señaló en un mensaje en X que los ataques tuvieron como objetivo centros de mando, fortificaciones, posiciones de tiro, puestos de vigilancia, concentraciones de tropas, despliegues de reserva, depósitos de armas y vehículos de suministro hutíes.

En Taiz, provincia en el suroeste disputada entre hutíes y Gobierno y escenario de intensos combates, los ataques impactaron contra columnas y refuerzos de los rebeldes, interrumpiendo sus movimientos y obstaculizando su capacidad para reforzar posiciones y reagruparse, dijo el portavoz.

Taiz sigue siendo un campo de batalla de importancia estratégica que conecta el norte del Yemen con Aden -sede del Gobierno reconocido- y la costa occidental.

Por otro lado, Al Nuzaili afirmó que más de 440 vehículos militares, de transporte y otros activos fueron destruidos o inutilizados en varios frentes.

Mientras tanto, las unidades desplegadas en el frente occidental continuaban retirando minas y artefactos explosivos de las posiciones y zonas recuperadas, al tiempo que aseguraban carreteras y vías de paso para proteger a la población civil y facilitar su retorno.

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El portavoz afirmó que los ataques se dirigieron contra "objetivos militares legítimos y se llevaron a cabo de conformidad con el derecho internacional humanitario, respetando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución".

La ofensiva "Amanecer del Yemen" forma parte de la campaña gubernamental anunciada el pasado 4 de octubre contra los hutíes, quienes tomaron la capital, Saná, en 2014, desencadenando un conflicto que se intensificó con la intervención de una coalición liderada por Arabia Saudí en 2015.

Precisamente, este martes la coalición saudí bombardeó el principal depósito de combustible de Saná tras la intensificación en los últimos días de los ataques de los insurgentes contra Riad, que han dejado decenas de muertos y heridos.

Los hutíes amenazaron con responder con dureza y advirtieron de que atacarían instalaciones petroleras saudíes, incluida la sede de Aramco en Dammam y una refinería en Riad, así como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital saudí.