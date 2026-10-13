El expresidente brasileño Sarney se recupera de una operación por obstrucción intestinal

"Ya estoy en una habitación, recuperándome muy bien y, si Dios quiere, muy pronto estaré en casa", dijo en sus redes sociales el exmandatario, quien permanece ingresado en un hospital privado de la ciudad de São Luís, capital del estado de Maranhão (noreste).

Sarney, quien fue el primer presidente del país tras el fin de la dictadura militar (1964-1985), ingresó en el hospital el viernes pasado con fuertes dolores abdominales y fue operado ese mismo día de una obstrucción abdominal.

El exgobernante pasó el fin de semana en la unidad de cuidados intensivos, aunque siempre con una evolución clínica favorable y un cuadro estable.

Este lunes, el ex jefe de Estado (1985-1990) abandonó la terapia intensiva y fue trasladado a un cuarto convencional del hospital para continuar con su proceso de recuperación.

"Quiero expresar mi gratitud a todo el equipo médico y a los profesionales del Hospital UDI, que me han atendido con tanta dedicación, atención y competencia", expresó en su mensaje, que acompañó con una fotografía suya al lado de su sobrina médica.

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Abogado y periodista, Sarney fue elegido de forma indirecta por un colegio electoral como vicepresidente de Tancredo Neves, quien falleció justo antes de asumir la jefatura del Estado.

Conocido como el presidente de la "redemocratización", Sarney asumió el poder el 15 de marzo de 1985 y durante su mandato aplicó una política económica heterodoxa con la intención de acabar con la crónica crisis de hiperinflación que sufría el país.

En este contexto, impulsó un plan que, entre otras medidas, consistía en congelar los precios de manera generalizada por un año y subir los salarios automáticamente siempre que la inflación llegaba al 20 %.

Ese plan funcionó en un primer momento, pero perdió sus efectos a raíz de una grave crisis abastecimiento.

A Sarney le sucedió Fernando Collor de Melo, el primer presidente en ser elegido mediante el voto directo de los ciudadanos y quien gobernó durante dos años hasta que renunció en 1992 acuciado por sospechas de corrupción.