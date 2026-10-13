El imán de una mezquita de Melbourne niega vínculos con el copiloto de Flydubai

El líder espiritual, Samir Mohtadi, conocido como Abu Hamza, señaló, en un comunicado difundido este martes por medios australianos, que "nunca conoció" al copiloto y que "no hay constancia" de que este asistiera al centro que dirige, el Multicultural Youth Centre (MyCentre) del barrio Broadmeadows de Melbourne, que alberga una mezquita.

El imán rechazó "firmemente" cualquier intento de relacionarlo a él o a su organización con el copiloto de Flydubai, al considerar que "las acusaciones carecen de fundamento y pueden perjudicar injustamente la reputación" de la entidad.

Su reacción se produce después de que el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hamad Saif Al Shamsi, señalara la semana pasada que el sospechoso, identificado por varios medios como el ciudadano omaní Hamam al Hammami, comenzó a acercarse al extremismo durante su etapa de estudios en Melbourne.

Según la versión difundida por las autoridades emiratíes, Al Hammami entró en contacto con personas vinculadas a MyCentre en 2017, cuando estudiaba en el Real Instituto de Tecnología de Melbourne, que confirmó que el hombre cursó estudios de ingeniería entre 2015 y 2017, sin completar la titulación.

Mohtadi aseguró que su labor y la del centro se han centrado en "promover la paz, la convivencia, el respeto mutuo y el bienestar comunitario", y condenó la violencia.

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La Policía Federal Australiana, la Policía de Victoria y la agencia de inteligencia ASIO no han confirmado por ahora si el copiloto pudo haberse radicalizado en Australia, pero investigan posibles vínculos con el país.

La Policía neozelandesa dijo por su parte que Al Hammami permaneció 175 días en ese país entre 2018 y 2019 para completar parte de su formación como piloto.

El copiloto también realizó un curso a distancia de gestión de aviación en Buckinghamshire New University, en Reino Unido, aunque no se formó como piloto allí.

El incidente se produjo durante el vuelo FZ1073 de Flydubai, con 174 personas a bordo. Según EAU, Al Hammami atacó al capitán con un hacha de emergencia e intentó hacerse con los controles de la aeronave, que perdió unos 4.300 metros de altitud en menos de 30 segundos.

El piloto, herido y cubierto de sangre, logró abrir la puerta de la cabina, tras lo cual pasajeros y miembros de la tripulación redujeron al copiloto y recuperaron el control del aparato, desviado para aterrizar de emergencia en Arabia Saudí.