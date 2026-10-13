El IPC chino aumenta al 0,9 % en septiembre, por debajo de lo previsto por los analistas

El dato divulgado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático queda por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una aceleración de hasta un 1 %.

En la comparación intermensual, el IPC moderó su subida desde el 0,4 % de agosto hasta el 0,2 % de septiembre, una décima menos de lo esperado por los expertos.

La estadística de la ONE Dong Lijuan atribuyó esta ralentización principalmente al descenso de los precios de los servicios tras el final de las vacaciones de verano, con caídas del 8,7 % en los billetes de avión, de un 7 % en los hoteles y de un 6 % en las agencias de viaje.

Por su parte, los precios de la gasolina aumentaron el 4,9 % intermensual, frente al 7,2 % de agosto, mientras que las joyas de oro pasaron de subir el 7,6 % a caer el 2,1 %.

En términos interanuales, la gasolina se encareció el 16,6 %, frente al 9,3 % de agosto, mientras que los alimentos se abarataron el 1,7 %, principalmente por las caídas del cerdo (-10 %) y las verduras frescas (-8,1 %).

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La institución también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 5 % interanual en septiembre, frente al 3,8 % de agosto y una previsión de los analistas del 4,5 %.

Se trata de la subida más pronunciada desde mediados de 2022, después de que los precios industriales pasaran casi tres años y medio anclados en la deflación, antes de volver a terreno positivo este año.

Entre agosto y septiembre, el IPP subió el 1,2 %, frente al avance del 0,4 % registrado el mes anterior.

Dong atribuyó esta evolución principalmente al encarecimiento internacional del petróleo y otras materias primas, que impulsó los precios de extracción de crudo (+14,5 %) y refinado de petróleo (+7,4 %), así como al aumento de la demanda de carbón, cuyos precios de extracción y lavado subieron el 9,5 %.

En términos interanuales, destacaron las subidas en la extracción y lavado de carbón (+35,3 %), la extracción de petróleo y gas (+24,5 %) y el procesamiento de combustibles (+21,6 %), mientras que los precios de fabricación de automóviles continuaron cayendo un 2 %.