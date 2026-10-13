El ministro de Economía de Uruguay destaca tener el riesgo país más bajo de la región

Así lo señaló en el marco de su participación en el encuentro 'Gobernar en la incertidumbre: decisiones de Directorio en nuevos escenarios', organizado por el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones.

Allí, Oddone señaló que los uruguayos tienen "un exceso de falta de autoestima" y les cuesta reconocer que hay temas que ya no son un problema para su país.

"Si uno mira el Uruguay y la reforma que ha hecho y alguna política de Estado en materia energética, de gestión de deuda, de estabilidad fiscal, en consolidación de inflación, eso funciona. En otro conjunto de cosas no estamos pudiendo avanzar, es verdad, pero hay un conjunto de cosas que funcionan", aseguró el ministro.

"Uruguay lentamente y en silencio despejó un conjunto de cosas, las cuales no se discuten más. El ejemplo más claro de eso es que tenemos el riesgo país más bajo de la región hace muchos años y no depende de quién gobierne. Eso es un activo que construyó la sociedad uruguaya", continuó.

Hasta el pasado viernes, el Índice de Riesgo Uruguay de la Bolsa Electrónica de Valores se había posicionado en 75 puntos básicos, en tanto el Uruguay Bond Index (UBI) creado por República AFAP (una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional), se posicionó en 67.

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Oddone reconoció que el país aún debe avanzar en determinados temas, como son los problemas de competitividad, pero insistió en que "esta sociedad ha hecho cosas bien".

"Hay muchas cosas que fueron la discusión de los años 60-70-80, incluso de los 90, que ya no forman parte de lo que un directorio discute hoy", celebró.