El papa ingresa al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas. Catedrático titular, Margaritora, de 66 años, dirige el servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace diez años.

El pontífice, de 71 años, salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios y personas que le esperaban. Llegó al Policlínico minutos después, a las 13.09 horas.

En esta ocasión, el papa no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los pontífices ya que se encuentra en restructuración, pero será ingresado en otra zona aledaña siempre en la décima planta.

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A las puertas del hospital se han congregado numerosos medios de comunicación y decenas de personas que esperan poder ver al pontífice.

Este domingo, tras el rezo del ángelus, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo.

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Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de “rutina”.

Desde hoy, toda la atención volverá a este hospital romano, donde Juan Pablo II fue hospitalizado diez veces y, por ese motivo, en 1996, incluso bromeó diciendo: “El Vaticano Uno está en la plaza de San Pedro, el Vaticano Dos está en Castel Gandolfo, el Vaticano Tres se ha convertido en el Policlínico Gemelli”.

A las 18.00 horas, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina rezará un rosario en la capilla del Gemelli para expresar la cercanía de los fieles de la capital italiana al papa.