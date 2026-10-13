Greenpeace protesta contra los hidrocarburos en la cumbre energética africana en Sudáfrica

"La Semana Africana de la Energía se ha convertido en un escenario de 'greenwashing' (lavado de imagen) donde los gigantes del petróleo enmascaran su destrucción mientras alimentan la crisis climática", denunció Greenpeace África en un comunicado.

La organización criticó además el lanzamiento de un vino promocional titulado "Drill Baby Drill" ('Perfora, cariño, perfora') por parte de la Cámara Africana de Energía y Lothian Vineyards, al calificarlo como una "demostración chocante de cinismo corporativo" y "una burla total a las vidas perdidas por la extracción de combustibles fósiles".

La protesta buscaba desafiar los planes del Gobierno sudafricano de expandir el desarrollo de hidrocarburos para reforzar la seguridad energética —presentando el gas natural como complemento de las renovables—, así como proyectos en marcha como los pozos de exploración en aguas profundas de la británica Shell en la costa oeste del país.

Durante la concentración, varios activistas se encadenaron a una estructura gigante situada frente al Centro de Convenciones Internacionales de Ciudad del Cabo (CTICC).

La policía intervino para desbloquear el tráfico y retirar a los manifestantes, quienes no fueron arrestados pero sí desalojados por la fuerza por los agentes y trasladados a una zona de protesta designada fuera del perímetro para restablecer el orden y permitir el acceso de los delegados.

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“Exigimos que los contaminadores paguen por los daños causados a nuestras comunidades y que se lleve a cabo de inmediato una transición justa e inclusiva”, añadió la ONG ecologista.

La Semana Africana de la Energía es la conferencia y cumbre internacional sobre energía más grande e importante de África organizada de forma anual por la Cámara Africana de la Energía (AEC) que reúne a ministros de Estado, directivos de petroleras globales (como Shell, TotalEnergies o Chevron), inversores internacionales y líderes del sector público y privado.

El evento se fundó bajo el lema "hacer que la pobreza energética sea historia en África para el año 2030" donde los gobiernos africanos promocionan sus recursos naturales y firman contratos millonarios de licencias de perforación, infraestructura, refinamiento y distribución.

Aunque el foco histórico y más lucrativo de la cumbre está puesto en los combustibles fósiles tradicionales, el evento defiende al gas natural como energía de "transición" para industrializar el continente antes de pasar por completo a las renovables.