Huracán Simón se debilita a categoría 1 frente a México, pero mantiene alerta por lluvias

En su más reciente aviso, a las 06.00 hora local (12.00 GMT), el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 155 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora.

El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a seis kilómetros por hora, según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en la costa de Nayarit y el sur de Sinaloa, así como precipitaciones fuertes en el norte, centro y sur de Jalisco.

Además, se prevén rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora en el centro y sur de Sinaloa y la costa de Nayarit, así como oleaje de entre dos y tres metros en las costas de ambos estados.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, y otra de vigilancia desde Escuinapa hasta Bahía de Tempehuaya, en Sinaloa.

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Asimismo, permanece vigente una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Simón alcanzó la categoría 4 durante el fin de semana, antes de debilitarse progresivamente a categoría 3 el domingo y a categoría 2 durante el lunes.

El ciclón ha provocado al menos un muerto en Guerrero, un adulto mayor de 71 años que falleció tras el derrumbe de una barda en Chilpancingo, además de inundaciones y daños en viviendas, comercios y carreteras de varios estados del Pacífico.

En Colima, las autoridades reportaron afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, aunque descartaron víctimas mortales.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales ante la persistencia de condiciones meteorológicas peligrosas.