Hutíes lanzan nueva ofensiva en suroeste de Yemen para ganar terreno hacia Bab al Mandeb

Según informaron fuentes militares a EFE, la incursión se concentró principalmente en la provincia de Taiz -que conecta Adén con la costa occidental del Yemen-, donde los insurgentes atacaron dos frentes contra la capital provincial, para cercar el monte Saber y lograr el control militar directo sobre la urbe y sus rutas de acceso.

De forma simultánea, en la provincia vecina de Lahij, las fuerzas hutíes movilizaron contingentes para flanquear a la Brigada de los Gigantes -tropas leales al gobierno yemení internacionalmente reconocido- y abrirse paso hacia la costa sur.

Con este avance, los insurgentes buscan estrechar el cerco sobre el paso de Bab al Mandeb, un enclave vital que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y por el que transitaba cerca del 15 % del comercio marítimo mundial.

La presión sobre este corredor ya se había intensificado entre agosto y septiembre, con ataques con misiles y el avance rebelde sobre la costa occidental -incluida la toma del puerto de Moca e islas clave-, una escalada que llevó a la ONU a advertir el mes pasado sobre las graves consecuencias globales que tendría un eventual cierre de la vía navegable.

En el plano humanitario, la ministra de Asuntos Exteriores yemení, Afrah al Zouba, denunció en un comunicado que los hutíes usaron el asedio de Taiz como "moneda de cambio política", y advirtió de que el bloqueo ahoga a más de cuatro millones de habitantes y amenaza con paralizar los hospitales por falta de combustible y medicinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta nueva amenaza hutí se produjo en respuesta a la amplia contraofensiva bautizada como "Amanecer del Yemen", lanzada el pasado 5 de octubre por las tropas gubernamentales para recuperar el control costero.

Esta nueva campaña de los hutíes coincide con la reivindicación de los insurgentes de ataques contra aeropuertos de Arabia Saudí -que lidera la coalición miliar antihutí-, que han provocado la muerte de al menos 17 civiles el pasado fin de semana, una de las acciones más mortíferas contra el reino árabe en la última década.

Por otra parte, el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes de Saná cifró en 91 muertos y 168 heridos las víctimas provocadas por los bombardeos de la coalición desde el 3 de octubre.