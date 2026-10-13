Kenia impondrá sanciones por incumplir las medidas para evitar la propagación del ébola

Los objetivos de las nuevas medidas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado a última hora del lunes, son "prevenir y controlar la transmisión de la enfermedad del Ébola mediante la vigilancia, el rastreo de contactos y las medidas adecuadas de salud pública".

La nueva directiva requiere la notificación inmediata de los casos sospechosos y da competencias a las autoridades sanitarias para rastrear contactos y restringir movimientos, solicitando incluso si es necesario la colaboración de la Policía para hacer cumplir las órdenes de aislamiento y cuarentena.

"Toda persona que tenga conocimiento o motivos fundados para sospechar que otra persona padece la enfermedad del Ébola o ha fallecido a causa de ella deberá notificarlo inmediatamente", subraya.

Otras medidas son la obligación para las personas que lleguen a Kenia de someterse a controles de salud y proporcionar información "veraz y precisa" sobre su historial de viajes o sus síntomas, así como la imposición de restricciones de movimientos o de cuarentena en un centro designado cuando sea necesario.

El Gobierno precisó, sin embargo, que estas restricciones no podrán imponerse sólo "con base en la llegada de un país afectado por la enfermedad del Ébola, sin una evaluación de la exposición" a la enfermedad.

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Las autoridades también detallaron que solo los laboratorios especialmente designados en el país podrán analizar las pruebas del ébola.

Respecto a los fallecidos sospechosos o confirmados de haberse infectado, "el cuerpo debería ser manejado sólo por personal entrenado y usando equipo de protección adecuado", subrayó el Boletín.

Quien "sin justificación razonable, incumpla un requisito legal de cribado, notificación, investigación, seguimiento de contactos, aislamiento, cuarentena, descontaminación o entierro (...); facilite a sabiendas información falsa o engañosa (...); o ayude o facilite a sabiendas que otra persona abandone o intente abandonar el aislamiento o la cuarentena en contravención de una orden legal, comete una infracción y, en caso de ser declarado culpable, estará sujeto a la sanción" prevista en la ley, concluyó el documento.

El Ministerio de Sanidad informó sobre el primer contagio de ébola importado en el país el pasado día 6 y reportó este domingo que, de las 293 muestras analizadas por 289 alertas, sólo dio positivo ese primer caso.

Se trata de un hombre keniano de 40 años que murió el 5 de octubre en un hospital de Nairobi, donde había aterrizado el día 3 tras viajar por carretera desde Kampala (capital de Uganda) a la RDC.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que ha causado 8.978 casos confirmados, incluidos 4.336 muertos, según el último balance de las autoridades congoleñas.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.