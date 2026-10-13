La española Iratxe García, única candidata a liderar de nuevo a socialistas en Eurocámara

Fuentes del grupo señalaron que ningún otro eurodiputado se presentó a la reelección, por lo que García prolongará su mandato para un cargo, la presidencia de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que ostenta desde 2019.

Los grupos proeuropeos de la Eurocámara elegirán la próxima semana a sus líderes de grupo para la próxima legislatura y, salvo sorpresas, los jefes de filas popular y liberal, Manfred Weber y Valérie Hayer, respectivamente, también repetirán para la segunda mitad de la legislatura.

García, Weber y Hayer tendrán entre manos el desafío de negociar la renovación de los altos cargos del Parlamento Europeo para los próximos dos años y medio previos a las elecciones europeas de 2029, una serie de cambios que pondrán sobre la mesa el cargo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así como de catorce vicepresidentes y todas las presidencias de las comisiones parlamentarias.

Como condición para apoyar a la popular Metsola para repetir por tercera vez como presidenta, García ha dicho abiertamente que quiere un acuerdo de coalición para garantizar que los populares no viran a pactos con la extrema derecha en legislaciones clave, como ya ha sucedido en esta legislatura.

En su carta para presentar su candidatura a repetir presidencia del grupo socialdemócrata, a la que tuvo acceso EFE, García asegura que quiere "un acuerdo de coalición de verdad" y dice que ese potencial acuerdo, que el Partido Popular Europeo (PPE) ha rechazado hasta ahora, determinará "cómo el grupo se posiciona" en la Eurocámara durante los próximos años.

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De no llegar a un acuerdo, fuentes socialdemócratas no descartan romper la cooperación formal con populares y liberales que tradicionalmente han sacado adelante toda la legislación en la UE y adoptar una posición más asertiva a la hora de defender sus prioridades en negociaciones en las que, hasta ahora, cedían en aras de llegar a un acuerdo y evitar que el PPE recurriera a la extrema derecha.

Esta opción ganaría peso si, además de que las negociaciones no progresen, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quedase sin opciones de formar gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, añaden estas fuentes.

Las negociaciones comenzarán previsiblemente durante el mes de noviembre y se intensificarán en diciembre, de cara a que el pleno del Parlamento Europeo vote la renovación de altos cargos en enero de 2027.