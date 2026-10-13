La RD del Congo supera la barrera de los 9.000 casos confirmados por la epidemia de ébola

Según el último informe publicado por el Ministerio congoleño de Salud, con datos recabados hasta el 12 de octubre, se han registrado un total de 9.066 infecciones confirmadas, con una tasa de letalidad del 48,3 %.

Además, 2.389 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento y otros 895 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras que la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 79,5 %.

"La respuesta frente a la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), cepa Bundibugyo, sigue arrojando resultados alentadores en cuanto a la atención de los pacientes. En las últimas 24 horas, han sido declarados curados 33 pacientes", afirmó el Ministerio.

"No obstante, la transmisión comunitaria (antes de llegar a los centros de salud) sigue siendo motivo de preocupación, con 88 nuevos casos confirmados", añadió.

Según el documento, las provincias orientales de Ituri y Kivu del Norte son los territorios más golpeados del país, con 56 y 28 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, respectivamente.

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En total, la epidemia afecta a 65 zonas de salud de siete de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, estas son Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— ya superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus -más común-, pero que ha dado indicios positivos contra Bundibugyo en animales.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Además, Kenia, Francia y Países Bajos han registrado un caso importado vinculado a esta epidemia, pero sin llegar a declarar un nuevo brote.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.