La situación con la gasolina se estabiliza en Rusia, según Ministerio de Energía

"La situación en el mercado interno de gasolina y diésel se estabiliza", señaló el documento, presentado durante una reunión del Gabinete de ministros dedicada al tema bajo la dirección del viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

Según Energía, "el incremento del precio en las gasolineras de las principales compañías petroleras no supera los indicadores de la inflación".

Los persistentes ataques ucranianos contra refinerías rusas afectaron a la producción de gasolina y diésel y han provocado un déficit de combustible en Rusia, expresado en un aumento de los precios de estos productos y largas colas en las gasolineras.

Apenas un mes atrás el propio Nóvak encargó al Gobierno elevar la producción y puntualizar los niveles de importación de combustible para estabilizar el mercado interno.

En particular, instruyó a los organismos competentes y a las empresas del sector tomar medidas para abastecer plenamente el mercado interno con productos petrolíferos y asegurar un suministro estable a las regiones.

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Entre las medidas tomadas estaba la prohibición de exportación de gasolina y diésel, levantada parcialmente el pasado sábado para cumplir con el acuerdo alcanzado un día antes entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump.

Así, Rusia exportará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después.